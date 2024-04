La Soluzione ♚ Albert politico tedesco del passato

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Albert politico tedesco del passato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPEER

Curiosità su Albert politico tedesco del passato: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi impero tedesco (disambigua). impero tedesco, noto anche come impero germanico, germania imperiale o secondo... Berthold Konrad Hermann Albert Speer (Mannheim, 19 marzo 1905 – Londra, 1º settembre 1981) è stato un architetto, politico e scrittore tedesco. Fu architetto personale di Adolf Hitler, ruolo che gli valse il soprannome di «architetto del diavolo», e ministro per gli armamenti del Reich, oltre che uno dei massimi interpreti dell'architettura nazista. Fu autore dei maggiori progetti monumentali e urbanistici promossi personalmente dal capo del nazionalsocialismo, delle cui idee architettoniche ed artistiche si fece originale interprete, ottenendo per ciò anche un riconoscimento internazionale quale la medaglia d'oro per il padiglione della ...

