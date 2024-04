La Soluzione ♚ Un agglomerazione di dune

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un agglomerazione di dune. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERG

Curiosità su Un agglomerazione di dune: Tramite un camino dell'impianto di agglomerazione alto 220 metri dell'ilva. gli impianti dell'ilva emettevano nel 2002 il 30,6% del totale di diossina... ERG S.p.a., acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone, è un gruppo industriale italiano, fondato a Genova, con sede operativa nella stessa città. La società è controllata dalla famiglia Garrone-Mondini tramite la holding italiana San Quirico S.p.A. (circa il 56%) e la Polcevera S.A. (circa il 7%). È quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE Italia Mid Cap.

