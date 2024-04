La Soluzione ♚ Affitto di auto

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Affitto di auto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NOLEGGIO

Curiosità su Affitto di auto: Primo esempio di auto offerta in affitto risale al 1904, mentre la prima società del settore, la tedesca sixt fu fondata nel 1912, con tre auto disponibili... La locazione, in diritto, costituisce il contratto col quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o "canone").

