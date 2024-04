La Soluzione ♚ Il West percorso dai conestoga

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il West percorso dai conestoga. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FAR

Curiosità su Il west percorso dai conestoga: Nel 1848 affronta la pista con un carro conestoga e deve cercare di giungere sano e salvo a destinazione. il gioco è stato utilizzato come strumento educativo...

