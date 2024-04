La Soluzione ♚ Un villaggio commerciale

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un villaggio commerciale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OUTLET

Curiosità su Un villaggio commerciale: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi villaggio (disambigua). il villaggio è un insediamento di modesta entità formatosi prevalentemente... L'outlet può essere un singolo negozio (spaccio aziendale o commerciale) o un centro commerciale specializzato nella vendita al dettaglio di prodotti di marche famose o meno, invenduti o usciti dal catalogo più recente del produttore e nella vendita di prodotti di marche ben precise. Comunque negli ultimi anni, data la continua crescita di domanda di prodotti outlet, alcune produzioni vengono espressamente dedicate a questo canale di distribuzione commerciale. Il prodotto, prevalentemente di marchi prestigiosi o di qualità o, in particolare per la moda, di celebri firme, viene destinato ai negozi dell'outlet e messo in vendita a prezzi ...

