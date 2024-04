La Soluzione ♚ Il verbo del testimone

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il verbo del testimone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DEPORRE

Curiosità su Il verbo del testimone: verbo è un titolo cristologico esclusivo dell'evangelista giovanni, corrispondente al greco antico logos, traducibile anche con parola. il prologo del... Nemesi (in greco antico: Nµes, Némesis) è una dea della mitologia greca, secondo alcuni figlia di Zeus, secondo altri figlia di Oceano e Notte e poi posseduta dallo stesso Zeus nel tempio di Ramnunte: genera un uovo che viene raccolto e consegnato a Leda e da cui usciranno Elena e i Dioscuri. Il nome deriva dal greco µes (némesis), µ (némo, "distribuire"), dalla radice indoeuropea nem- nella mitologia greca, e fu il nome della dea "Distribuzione della Giustizia"; la giustizia intesa come codice giuridico era invece attribuita alla dea Diche. Nemesi provvedeva soprattutto a metter giustizia ai delitti irrisolti o impuniti, ...

Altre Definizioni con deporre; verbo; testimone;