La Soluzione ♚ Vassoio per pasticcini

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Vassoio per pasticcini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CABARET

Curiosità su Vassoio per pasticcini: Proposta: preparare un cabaret di 15 pasticcini suddivisi tra un bignè, una tartelletta di frutta e un pasticcino a propria scelta, con cinque pezzi di... Il cabaret (o, meno usato, cabarè) è storicamente una forma di spettacolo che combina teatro, canzone, commedia e danza. Per estensione il termine si riferisce anche al locale dove venivano rappresentati questi spettacoli. Nato sul finire del XIX secolo in Francia, si differenzia subito dal café-chantant orientandosi maggiormente verso la sperimentazione di nuovi linguaggi che non sul solo intrattenimento. È infatti all'interno dei primi cabaret che fioriscono le correnti di dadaismo prima, e surrealismo poi, che avrebbero fortemente influenzato tutta l'arte di là da venire. Con il cambio delle modalità di spettacolo e con l'avvento della ...

Altre Definizioni con cabaret; vassoio; pasticcini;