Uno che si cura con l insulina

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno che si cura con l insulina' è 'Diabetico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIABETICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno che si cura con l insulina" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno che si cura con l insulina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Diabetico? Una persona che si cura con l’insulina è chiamata diabetico. Questo termine si riferisce a chi convive con il diabete, una condizione caratterizzata da problemi nella regolazione della glicemia. Il diabete richiede un monitoraggio costante e l’uso di farmaci specifici, come l’insulina, per mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue. Essere diabetico implica un’attenta gestione quotidiana della propria salute, con attenzione alle abitudini alimentari e all’attività fisica.

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Uno che si cura con l insulina nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Diabetico

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno che si cura con l insulina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno che si cura con l insulina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Diabetico:

D Domodossola I Imola A Ancona B Bologna E Empoli T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno che si cura con l insulina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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