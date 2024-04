La Soluzione ♚ Una festa mobile

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una festa mobile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PASQUA

Curiosità su Una festa mobile: Andati, quando eravamo molto poveri e molto felici» (ernest hemingway) festa mobile (a moveable feast) è un libro di memorie dello scrittore statunitense... La Pasqua (o Domenica della Resurrezione) è una festa cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù dai morti, descritta nel Nuovo Testamento come avvenuta il terzo giorno della sua sepoltura dopo la sua crocifissione da parte dei Romani a Calvario intorno al 30 d.C. È il culmine della passione di Gesù, preceduta dalla Quaresima, un periodo di 40 giorni di digiuno, preghiera e penitenza. È una festa mobile e la principale solennità del cristianesimo. La maggior parte dei cristiani si riferisce alla settimana prima di Pasqua come Settimana Santa, che nella cristianità occidentale contiene i giorni del Triduo pasquale incluso ...

