La Soluzione ♚ La Tania dei tuffi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La Tania dei tuffi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAGNOTTO

Curiosità su La tania dei tuffi: tania cagnotto (bolzano, 15 maggio 1985) è un'ex tuffatrice italiana. è l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi, oltre... Tania Cagnotto (Bolzano, 15 maggio 1985) è un'ex tuffatrice italiana. È l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. A Rio de Janeiro 2016 si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d'argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé. È considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi.

