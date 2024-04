La Soluzione ♚ Spossata dalla fatica

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Spossata dalla fatica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STANCA

Curiosità su Spossata dalla fatica: in breve tempo anche la madre marie si riduce in fin di vita, spossata dalla fatica del viaggio e in punto di morte rivela a perrine una triste verità:... Abbaiare stanca è un romanzo per ragazzi di Daniel Pennac del 1982. In Italia venne edito da Salani nelle collane Istrici e Superistrice.

