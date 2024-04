La Soluzione ♚ Spartire

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Spartire. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIVIDERE

Curiosità su Spartire: Quest'auto fu l'unica delta per le competizioni a non avere in pratica nulla da spartire con il modello di serie, tanto che fu necessario produrre e mettere in... La navata è la suddivisione interna di un edificio di grandi dimensioni, sia civile sia religioso, per mezzo di una fila di colonne o di pilastri separati da arcate o architravi. Le navate furono adottate nell'architettura greca e romana per dividere edifici coperti a uso pubblico, quali portici (o stoai), e basiliche civili. Il grande vantaggio delle navate era quello di dividere lo spazio interno in più sezioni che venivano coperte separatamente, quindi senza dover ricorrere a cupole e tetti mastodontici nel caso di edifici molto grandi. Negli edifici religiosi il corpo delle navate è solitamente inscritto nel cosiddetto piedicroce. Le ...

