La Soluzione ♚ Sottintesa non espressa

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Sottintesa non espressa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TACITA

Curiosità su Sottintesa non espressa: Che si riferiscono sempre al soggetto e riflettono sul soggetto l'azione espressa dal verbo. pronomi riflessivi: forma tonica: sé forma atona: si i pronomi... Nella mitologia romana Tacita Muta o Dea Tacita è la dea degli inferi che personifica il silenzio. Veniva onorata durante le Parentalia, il 18 febbraio o il 21 febbraio. Il suo culto era stato raccomandato dal re Numa Pompilio che aveva giudicato questa divinità necessaria all'istituzione del suo nuovo Stato. Il mito è narrato da Ovidio nei Fasti: Naiade, figlia del fiumiciattolo Almone, che si getta nel Tevere sotto Roma, in origine si chiamava Lara o Lala, nome che deriva dal greco a, "parlare, chiacchierare". Proprio per il suo troppo parlare, fu punita da Giove, irritato perché aveva rivelato alla sorella Giuturna e a Giunone le ...

