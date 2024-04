La Soluzione ♚ Sorcetto

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Sorcetto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOPINO

Curiosità su Sorcetto: Di caltanissetta) la vecchia dell'orto (provincia di caltanissetta) il sorcetto con la coda che puzza (caltanissetta) le due cugine (provincia di ragusa)... Il Topino è un fiume dell'Umbria. Nell'antichità era conosciuto prima con il nome umbro di Supunna (da cui il nome della divinità umbra Supunna), poi con quello latino di Tinia ed è citato da Dante Alighieri nel Canto XI del Paradiso. È per lunghezza il sesto fiume umbro (dopo Tevere, Nera, Velino, Paglia e Chiascio). Invece è settimo per portata, dopo i sopraelencati ed il Nestore.