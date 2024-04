La Soluzione ♚ Lo sono le case non abbandonate

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo sono le case non abbandonate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ABITATE

Curiosità su Lo sono le case non abbandonate: Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. case abbandonate è un documentario italiano... Una località abitata, in Italia, è l'«area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Si distinguono tre tipi di località abitate: centro abitato, nucleo abitato e case sparse». In occasione di ogni censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di norma con cadenza decennale, l'ISTAT pubblica i dati relativi alla popolazione residente per ciascuna località abitata d'Italia. In tali occasioni l'ISTAT ha anche il compito di aggiornare l'elenco di tutti i centri abitati e i nuclei abitati d'Italia e di stabilire, con la collaborazione dei ...

