La soluzione di 5 lettere per la definizione: Sfacciate sfrontate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOSTE

Curiosità su Sfacciate sfrontate: Persone o animali facci 'i mpigna ("faccia di suola") - faccia tosta, sfacciato, sfrontato mmiscari sauri e opi ("mischiare sugarelli e boghe") - confondere... Skoglar Toste, o Skoglar Tosti (909 – 975), è stato un signore della guerra della provincia svedese del Götaland occidentale. Secondo Snorri Sturluson, era padre di Sigrid la Superba (un altro figlio fu il jarl Ulf Tostesson). Dette asilo per un certo periodo ad Harald Grenske, che in seguito tornò per corteggiare Sigrid, che lo uccise per la sua insistenza. Toste viene menzionato in diverse saghe nordiche come l'Heimskringla. Sarebbe stato il primo a chiedere il danegeld in Inghilterra nel 970. Suo nipote Stenkil diventerà re di Svezia nel 1060.

