La Soluzione ♚ Seducente ragazza da rivista

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Seducente ragazza da rivista. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIN UP

Curiosità su Seducente ragazza da rivista: Aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il teatro di rivista, o più comunemente rivista, è un genere di spettacolo... Con il termine di pin-up (termine di lingua inglese traducibile con "da appendere") si indicano generalmente le ragazze - solitamente procaci, ammiccanti e sorridenti - fotografate in abiti succinti le cui immagini, durante il primo conflitto mondiale, iniziarono a diffondersi su molte riviste settimanali degli Stati Uniti, per iniziativa del presidente Thomas Woodrow Wilson, il quale aveva istituito la Division of Pictorial Publicity, con lo scopo di ideare stimoli visivi per convincere gli uomini ad arruolarsi. Questo fenomeno attirò in maniera sempre maggiore l'attenzione soprattutto dei lettori uomini, e in particolare registrò un ...

Altre Definizioni con pin up; seducente; ragazza; rivista;