La Soluzione ♚ Dà ritmo ai versi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Dà ritmo ai versi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : METRICA

Curiosità su Da ritmo ai versi: Una riga: la lunghezza del verso determina il ritmo, lento per versi lunghi, veloce per versi corti. i versi si classificano per il numero delle sillabe... La metrica è la struttura ritmica di un componimento poetico, descritta attraverso la lunghezza, tipo e accentuazione dei versi e del tipo di rime utilizzate: la critica letteraria, analizzando una parte significativa della produzione poetica di una certa cultura, stabilisce dei canoni, delle categorie ricorrenti e significative, che classificano la composizione dei versi e delle strofe. In linguistica lo studio dei metri e della versificazione viene detto prosodia. In senso più ampio la prosodia si occupa dello studio della struttura metrica dei componimenti poetici, estendendosi allo studio degli aspetti ritmici della prosa, sia formale ...

