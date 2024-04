La Soluzione ♚ Ritirarsi dalla corsa

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Ritirarsi dalla corsa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ABBANDONARE

Curiosità su Ritirarsi dalla corsa: Deciso di ritirarsi dalla corsa. john mccain si è così consacrato front-runner tra i repubblicani e al termine del super tuesday guidava la corsa con 714... Piantare in asso (anche lasciare in Nasso) è un'espressione polirematica che viene usata con il significato di "abbandonare qualcuno da un momento all'altro, senza preavviso".

Altre Definizioni con abbandonare; ritirarsi; corsa;