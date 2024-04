La Soluzione ♚ I risultati che contano

La soluzione di 5 lettere per la definizione: I risultati che contano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ESITI

Curiosità su I risultati che contano: Quali prendeva nota e che commentava sui libri – per un paio d'anni scrisse anche un piccolo dizionario filosofico –, si contano anche stéphane mallarmé... Anderson Esiti (Warri, 24 maggio 1994) è un calciatore nigeriano, centrocampista del Ferencváros.

