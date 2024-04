La Soluzione ♚ Riempiono soffici cuscini

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Riempiono soffici cuscini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIUME

Curiosità su Riempiono soffici cuscini: sulla sommità delle loro teste vi è una depressione che le creature riempiono d'acqua, fonte delle loro energie. si nutrono di sangue umano e per ottenerlo... Il piumaggio o anche meno comunemente piura è la caratteristica principale che distingue gli uccelli da tutti gli altri esseri viventi. Esso è costituito dall'insieme delle piume e delle penne.

