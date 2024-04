La Soluzione ♚ Regola l aviazione civile

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Regola l aviazione civile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENAC

Curiosità su Regola l aviazione civile: La convenzione sull'aviazione civile internazionale, nota anche come convenzione di chicago, è un trattato internazionale siglato nel 1944 nell'omonima... L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

