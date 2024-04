La Soluzione ♚ Si raccomanda alla posta

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si raccomanda alla posta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PACCO

Curiosità su Si raccomanda alla posta: L'ultimo è stato pubblicato il 10 ottobre 2012; in esso la commissione raccomanda al consiglio europeo di attribuire all'albania lo status di paese candidato... Pacco, doppio pacco e contropaccotto è un film del 1993 diretto da Nanni Loy. Il film, strutturato in vari episodi, ideati e girati sul finire degli anni ottanta inizio novanta da Loy, al suo ultimo lavoro cinematografico, è ambientato nella Napoli in cui imbroglioni più o meno professionisti si arrangiano cercando di truffare il prossimo. Il titolo richiama il sistema del "pacco", ossia della truffa da strada ai danni del malcapitato di turno.

