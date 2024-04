La Soluzione ♚ Il procuratore del pugile

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il procuratore del pugile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANAGER

Curiosità su Il procuratore del pugile: Rikers). durante il tragitto sul mezzo della polizia che lo porterà in prigione, conosce frankie peppo un altro detenuto ex procuratore di pugili. peppo, che... Un dirigente d'azienda (in inglese manager), nell'ambito dell'organizzazione d'impresa in economia aziendale, è una persona che nell'azienda o in un ente (sia pubblico o privato) ha la responsabilità del processo di definizione e del perseguimento di determinati obiettivi, anche detto management.

