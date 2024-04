La Soluzione ♚ Pregiato olio d oliva

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Pregiato olio d oliva. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOSCANO

Curiosità su Pregiato olio d oliva: It. classificazione degli oli di oliva - video - by liguriainside, su liguriainside.it. terra ligure o olio pregiato, su alessandrogiordano.net. disciplinare... La Toscana (AFI: /tos'kana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 664 174 abitanti, situata nell'Italia centrale, con capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, e a sud con il Lazio. A ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal mar Ligure nel tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, tracciante il confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti; il mar Tirreno, invece, bagna il tratto costiero meridionale fra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone, che segna il confine con il Lazio. Il capoluogo ...

