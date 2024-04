La Soluzione ♚ Si portano addosso

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si portano addosso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ABITI

Curiosità su Si portano addosso: Vengono spogliati dai vincitori di tutti i bottoni, fibbie e lacci che portano addosso, e rimandati a casa tra il dileggio generale coi pantaloni in mano... Con la definizione Abiti simultanei, che deriva dal francese Robe simultanée, vengono indicati gli abiti di Sonia Terk Delaunay realizzati nell'arco di tempo che intercorre dal 1925, anno in cui registra il suo marchio Simultanée e inaugura la sua maison propria, e il 1930, anno della chiusura dello stesso. Il proposito della creazione di questi abiti le venne nel 1911, quando fece una coperta per il figlio cucendo insieme tanti pezzi di stoffa di diversi colori e materiali. I tessuti adoperati dalla designer per la realizzazione dei suoi abiti furono disegnati da Sonia a partire dagli anni '20 del XX secolo e continuò a progettarli anche ...

