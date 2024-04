La Soluzione ♚ Il ponte del bastimento

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il ponte del bastimento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOLDA

Curiosità su Il ponte del bastimento: Altri significati, vedi nave (disambigua) o navi (disambigua). la nave (o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per lo spostamento di merci, persone... La coperta, o tolda, nel lessico nautico, è il ponte superiore di una imbarcazione. Nelle imbarcazioni dette "a ponte continuo" corre per tutta la lunghezza della nave, concorrendo alla robustezza della sua struttura, ma nelle unità più grosse può essere affiancata da un castello di prua e da un castello di poppa, strutture sopraelevate destinate ad alloggi, spazi di manovra o magazzini. Nelle imbarcazioni minori è solitamente rivestita con del fasciame in legno, come lo era anche nelle grosse navi fino a non molto tempo prima, dove invece attualmente viene rivestita da materiali sintetici che richiedono meno manutenzione. A seconda della ...

