La Soluzione ♚ Un passito valtellinese prodotto da uve nebbiolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un passito valtellinese prodotto da uve nebbiolo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SFURSAT

Curiosità su Un passito valtellinese prodotto da uve nebbiolo: Valtellina prodotti principalmente con le uve nebbiolo, localmente dette chiavennasche. il vino viene prodotto nei vigneti a terrazzo lungo le pendici media... Lo Sforzato o Sfursat di Valtellina è un vino, passito secco, DOCG la cui produzione è consentita in provincia di Sondrio

Altre Definizioni con sfursat; passito; valtellinese; prodotto; nebbiolo;