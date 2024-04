La Soluzione ♚ Partirono da Palos

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Partirono da Palos. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARAVELLE

Curiosità su Partirono da palos: Yáñez pinzón quello della niña. la partenza avvenne il 3 agosto 1492. da palos partirono poi diversi viaggi di navigatori spagnoli diretti alla scoperta e... La caravella (dal portoghese caravela) fu un tipo di veliero introdotta intorno al 1451 dai portoghesi, presumibilmente nell'arsenale di Lisbona e/o nella residenza di Sagres (Algarve) del principe Enrico il navigatore che fungeva al tempo da scuola nautica e arsenale sperimentale per gli esploratori lusitani. Fu concepita come un natante da esplorazione capace di circumnavigare l'Africa e raggiungere così le Indie orientali senza dover pagare tasse agli Ottomani. Nella sua forma pienamente evoluta, sviluppata dal peschereccio nordafricano qarib (prob. evoluzione del carabus romano), era un natante agile, di facile manovra (fond. una ...

Altre Definizioni con caravelle; partirono; palos;