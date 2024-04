La Soluzione ♚ Le parti di un romanzo

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Le parti di un romanzo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAPITOLI

Curiosità su Le parti di un romanzo: Il giuoco delle parti è una commedia in tre atti di luigi pirandello scritta nel 1918. l'opera è citata anche in un altro lavoro di pirandello, i sei... Il capitolo, o collegio, nella Chiesa cattolica, nell'anglicanesimo e nel luteranesimo scandinavo, è un'assemblea di presbiteri o di religiosi, dotata di personalità giuridica e di autorità normativa. Il capitolo nell'ambito di una Chiesa cattedrale (e più raramente di una chiesa concattedrale), di una chiesa abbaziale (tipicamente benedettìna) o di una chiesa collegiata, ovvero di un ordine cavalleresco, è un soggetto autonomo nelle decisioni che riguardano i suoi membri, e per questo motivo solo chi ne fa parte può intervenire nelle votazioni e nei dibattiti. Negli antichi monasteri benedettini durante il capitolo potevano parlare ...

