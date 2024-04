La Soluzione ♚ Si osservano per dimagrire

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si osservano per dimagrire. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIETE

Curiosità su Si osservano per dimagrire: Era obesa, ed ha usato un bypass gastrico per dimagrire. la sua malattia è dovuta proprio a questo, e per guarire andrebbe rimosso tale bypass ed iniziata... La dieta, parola derivata dal termine latino diaeta, derivato a sua volta dal termine greco data, dìaita, «stile di vita», in modo particolare nei confronti dell'assunzione di cibo, indica l'insieme degli alimenti che gli animali e gli esseri umani assumono abitualmente per la loro nutrizione ovvero lo spettro alimentare.

Altre Definizioni con diete; osservano; dimagrire;