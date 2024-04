La Soluzione ♚ Non la si mangiava il venerdì

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Non la si mangiava il venerdì. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARNE

Curiosità su Non la si mangiava il venerdi: Firmato il contratto con canale 5, il venerdì in prima serata condusse, insieme a johnny dorelli, finalmente venerdì; per il varietà incise la sigla livido... Carne è il termine usato comunemente per intendere le parti commestibili degli animali omeotermi, e può comprendere vari tagli, compresi anche organi interni, o frattaglie. Nel linguaggio comune e in molte normative il termine esclude i prodotti ittici e della pesca. Comunemente per "pesce" si intende la carne dei pesci.

