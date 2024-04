La Soluzione ♚ Nitida

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Nitida. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TERSA

Curiosità su Nitida: Argentea thunb. crassula articulata zuccagni crassula lucens gram crassula nitida schönland crassula portulacea lam. toelkenia ovata (mill.) p.v.heath nomi... La Tersa (in russo ´) è un fiume della Russia europea meridionale (oblast' di Saratov, oblast' di Volgograd), affluente di destra della Medvedica (bacino idrografico del Don). Nasce sul versante sud-occidentale delle alture del Volga, scorre dapprima in direzione sud-occidentale, successivamente meridionale e infine sud-orientale. Il letto del fiume è molto tortuoso, la corrente è calma; si secca negli anni di siccità. I principali centri urbani toccati nel suo corso sono: Samojlovka, Elan' e Rudnja. Sfocia nella Medvedica a 308 km dalla foce. Ha una lunghezza di 249 km; l'area del suo bacino è di 8 810 km². I principali affluenti ...