La Soluzione ♚ Narrazioni di leggende ispirate a un eroe

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Narrazioni di leggende ispirate a un eroe. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EPOS

Curiosità su Narrazioni di leggende ispirate a un eroe: Veloce o piè rapido, è un eroe leggendario della mitologia greca, protagonista della guerra di troia descritta dall'iliade. il mito di achille è tra i più... Un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco p, èpos, che significa "parola", e in senso più ampio "racconto", "narrazione") è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà o di una classe politica. L'epica narra il mythos (mito), cioè il racconto di un passato glorioso di guerre e di avventure ed è stata la prima forma di narrativa, costituendo anche una sorta di enciclopedia del sapere religioso, politico ecc., trasmessa oralmente con un accompagnamento musicale da poeti-cantori. I ...

