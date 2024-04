La Soluzione ♚ Musicò La Cenerentola

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Musicò La Cenerentola. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROSSINI

Curiosità su Musico la cenerentola: cenerentola (disambigua). la cenerentola è un dramma giocoso di gioachino rossini su libretto di jacopo ferretti. il titolo originale completo è la cenerentola... Gioachino Rossini, o Gioacchino, al battesimo Giovacchino Antonio Rossini (Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868), è stato un compositore italiano. Fra i massimi e più celebri operisti della storia, la sua attività ha spaziato attraverso vari generi musicali, ma è ricordato principalmente per le sue opere famose e celebrate, quali Il barbiere di Siviglia, L'italiana in Algeri, La gazza ladra, La Cenerentola, Il turco in Italia, Tancredi, Semiramide e Guglielmo Tell. Rossini compose la prima opera all'età di quattordici anni e scrisse trentanove opere di rilievo in diciannove anni, prima del suo improvviso abbandono del teatro ...

