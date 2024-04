La Soluzione ♚ Un museo di Venezia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un museo di Venezia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CORRER

Curiosità su Un museo di venezia: Significati, vedi venezia (disambigua). venezia (afi: /ve'nja/, pronuncia; venesia /ve'nsja/ in veneto) è un comune italiano di 250 296 abitanti,... Il Museo Correr è uno dei più importanti e rappresentativi musei della città di Venezia. È situato nel sestiere di San Marco, presso piazza San Marco, e fa parte della Fondazione Musei Civici di Venezia. Esso illustra, nelle varie sezioni e nelle variegate e ricche raccolte, l'arte, la civiltà e la storia di Venezia.

