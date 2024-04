La Soluzione ♚ Il monte di Courmayeur

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il monte di Courmayeur. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BIANCO

Curiosità su Il monte di courmayeur: courmayeur (afi: /kurma'jr/; pronuncia francese [kumajœ]; kromëiö´ in arpitano valdostano; cormaiore dal 1939 al 1946) è un comune italiano di 2 615... Il bianco è un colore con elevata luminosità ma senza tinta (per cui è detto "colore acromatico"). Più precisamente è dato dalla sintesi additiva di tutti i colori dello spettro visibile (o di tre colori primari, ad esempio rosso, verde e blu oppure ciano, magenta e giallo). Da questo punto di vista, può essere considerato l'opposto del nero, anch'esso senza tinta, ma dato dalla sintesi sottrattiva di tutti i colori dello spettro visibile (o di tre colori primari). In questo senso, si dice comunemente che il bianco è dato dalla "combinazione di tutti i colori", mentre il nero è dato dall'"assenza di colore". Prima che venisse accettata la ...

