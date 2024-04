La Soluzione ♚ Modificata vantaggiosamente

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Modificata vantaggiosamente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MIGLIORATA

Curiosità su Modificata vantaggiosamente: Manuel gonzález téllez e raffaele fagnani possono essere consultati vantaggiosamente per l'interpretazione del testo delle decretali. le decretali di gregorio... Con aderenza migliorata si intende una tecnica per rinforzare le armature del calcestruzzo armato.

Altre Definizioni con migliorata; modificata; vantaggiosamente;