La Soluzione ♚ Minestra di pane

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Minestra di pane. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZUPPA

Curiosità su Minestra di pane: La minestra di pane, detta anche zuppa di pane e in alcune zone semplicemente zuppa, è un piatto di pane raffermo e verdure tipico di numerose parti della... La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera o crema inglese e pan di Spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio, amaretto o rum. Molto conosciuta in Italia, è maggiormente diffusa in Emilia, Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania. In ogni regione sono presenti alcune piccole variazioni alla ricetta.

