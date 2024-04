La Soluzione ♚ Il Michelangelo fra i registi

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Il Michelangelo fra i registi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANTONIONI

Curiosità su Il michelangelo fra i registi: Definitivamente esternata» ( carlos basualdo, testi di michelangelo pistoletto, in michelangelo pistoletto. da uno a molti. 1956-1974, electa, 2011, p... Michelangelo Antonioni (Ferrara, 29 settembre 1912 – Roma, 30 luglio 2007) è stato un regista, sceneggiatore e montatore italiano, considerato tra i maggiori cineasti della storia del cinema. Autore di riferimento del cinema moderno, fin dall'esordio nel 1950 con Cronaca di un amore, pellicola che «segna la fine del neorealismo e la nascita di una nuova stagione del cinema italiano», Antonioni ha firmato alcune delle pagine più intense e profonde del cinema degli anni sessanta e settanta. In particolare, tra il 1960 e il 1962, grazie alla sua celebre "trilogia dell'incomunicabilità", composta dai tre film in bianco e nero L'avventura, La ...

