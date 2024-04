La Soluzione ♚ Menomazioni dalla nascita

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Menomazioni dalla nascita. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TARE

Curiosità su Menomazioni dalla nascita: Istituito nello stato unitario italiano con la nascita del regno d'italia e confermato con la nascita della repubblica italiana, è stato in regime operativo... Igli Tare (Valona, 25 luglio 1973) è un dirigente sportivo ed ex calciatore albanese, di ruolo attaccante. Nel 2008 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell'area tecnica e dal 2009 al 2023 quello di direttore sportivo della Lazio.

