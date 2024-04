La Soluzione ♚ I mafiosi campani

La soluzione di 10 lettere per la definizione: I mafiosi campani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAMORRISTI

Curiosità su I mafiosi campani: (1861), i funzionari della destra storica cosiderarono mafiosi tutti «i briganti e i renitenti alla leva, i notabili a capo dei partiti municipali e i piccoli... Il camorrista è un film del 1986 diretto da Giuseppe Tornatore. Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Marrazzo, a sua volta basato sulla figura del boss dei boss della camorra Raffaele Cutolo, che nel film non verrà mai citato nemmeno con nomi di fantasia, il film costituisce l'esordio di Tornatore alla regia cinematografica.

