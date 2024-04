La Soluzione ♚ Un lugubre forno

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Un lugubre forno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CREMATORIO

Curiosità su Un lugubre forno: Quindi un nuovo caso landru. fingendosi imbianchini, i due riescono a entrare nella casa e, dopo una lunga serie di equivoci dovuti all'aria lugubre degli... Per forno crematorio, o semplicemente crematorio, si vuole designare un impianto finalizzato alla cremazione, ovvero la pratica di ridurre, tramite il calore, un cadavere nei suoi elementi base (gas e polveri). Per questo utilizzo, limitato ai cadaveri, differisce dall'inceneritore.

