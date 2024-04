La Soluzione ♚ Lasciata da sola senza alcuna protezione

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Lasciata da sola senza alcuna protezione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ABBANDONATA

Curiosità su Lasciata da sola senza alcuna protezione: Della direttiva sulla protezione dei dati (direttiva 95/46/ce) e, in italia, ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali (d... Sedotta e abbandonata è un film del 1964 diretto da Pietro Germi. La pellicola fa parte di una trilogia sulla società italiana e i suoi costumi iniziata con Divorzio all'italiana e conclusa con Signore & signori.

Altre Definizioni con abbandonata; lasciata; sola; senza; alcuna; protezione;