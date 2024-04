La Soluzione ♚ Un italiano nordico

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Un italiano nordico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SETTENTRIONALE

Curiosità su Un italiano nordico: La camminata nordica (nordic walking in inglese, sauvakävely in finlandese, in italiano chiamata anche camminata con bastoni) è un'attività fisica e sportiva... Con i termini Italia settentrionale, Nord Italia, Alta Italia o semplicemente Nord o Settentrione, s'intende comunemente una regione culturale, geografica e statistica composta dall'insieme delle regioni italiane più a nord del Paese, vale a dire la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia-Romagna. Esse ospitano circa il 46,5% della popolazione italiana, e producono il 56% del prodotto interno lordo nazionale. Geograficamente questa regione comprende la parte continentale della Repubblica Italiana. A sua volta, l'Italia settentrionale si divide ...

Altre Definizioni con settentrionale; italiano; nordico;