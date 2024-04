La Soluzione ♚ Isola delle Canarie

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Isola delle Canarie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TENERIFE

Curiosità su Isola delle canarie: Dettaglio: aree naturali protette delle isole canarie. quattro dei 13 parchi nazionali spagnoli trovano alle canarie, più che in ogni altra comunità autonoma... Tenerife (in italiano anche Teneriffa) è un'isola spagnola situata nell'oceano Atlantico, appartenente alla Comunità autonoma delle Isole Canarie, Spagna. Insieme a La Palma, La Gomera ed El Hierro, forma la provincia di Santa Cruz de Tenerife. Con una superficie di 2.034,38 km² e una popolazione di 908 555 abitanti, è l'isola più grande e popolata dell'arcipelago e la più popolata della Spagna. Tenerife è anche la più urbanizzata e cosmopolita delle isole Canarie. Inoltre, Tenerife è anche la più grande e popolata isola nella regione Macaronesia. Santa Cruz de Tenerife è la capitale dell'isola e della provincia omonima, nonché la città più ...

