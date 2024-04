La Soluzione ♚ Interessano l ornitologo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Interessano l ornitologo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : UCCELLI

Curiosità su Interessano l ornitologo: Settembre 1918 – cantalupo in sabina, 27 luglio 1998) è stato un medico, ornitologo, storico e naturalista italiano. fondatore, nel 1975 insieme a ferrante... Gli uccelli (Aves Linnaeus, 1758) sono una classe di dinosauri teropodi (dinosauri aviani) altamente specializzati caratterizzati dalla presenza di becchi sdentati e forcule, code corte con pigostilo, corpi ricoperti di piumaggio e ripieni di sacchi aeriferi, dita anteriori fuse, uova dai gusci duri, metabolismi alti e ossa cave ma robuste. In base a diversi criteri di classificazione, il numero di specie di uccelli conosciute oscilla fra le 9 000 e le 10 500, delle quali almeno 120 si sono estinte in tempi storici. Gli uccelli hanno ali più o meno sviluppate; gli unici non forniti di ali sono i moa e gli uccelli elefante, entrambi estinti ...

