La Soluzione ♚ Ingrediente della birra

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Ingrediente della birra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LUPPOLO - MALTO - ORZO

Curiosità su Ingrediente della birra: Proveniva l'amido (frutta, miele, piante, spezie). il luppolo come ingrediente della birra fu menzionato per la prima volta solo nell'822 da un abate carolingio... Il luppolo (Humulus lupulus L., 1753) è una pianta angiosperma appartenente alla famiglia delle Cannabacee.

