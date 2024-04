La Soluzione ♚ Si infilano nei passanti

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si infilano nei passanti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CINTOLE - CINGHIE

Curiosità su Si infilano nei passanti: Del cavallo, e termina in due passanti attraverso i quali si infilano il capezzina e il sopratesta. redini: strisce che si collegano all'imboccatura e che... La Sacra Cintola, chiamata anche Sacro Cingolo (o Cinghio), è considerata la cintura della Madonna ed è la reliquia più preziosa di Prato, fulcro della religiosità cittadina. È custodita nell'omonima cappella del Duomo e l'8 settembre, Natività di Maria, viene esposta con particolare solennità durante il Corteggio Storico. La Sacra Cintola è una sottile striscia (lunga 87 centimetri) di lana finissima di capra, di color verdolino, broccata in filo d'oro, gli estremi sono nascosti da una nappa su un lato e da una piegatura sul lato opposto (tenute da un nastrino in taffetà verde smeraldo), che la tradizione vuole che appartenesse alla ...

Altre Definizioni con cintole; infilano; passanti;