La Soluzione ♚ Impegna i bambini

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Impegna i bambini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIOCO

Curiosità su Impegna i bambini: i bambini fanno "ooh..." è un brano musicale del cantautore italiano povia, diventato noto grazie al festival di sanremo 2005. si tratta dell'unico singolo... Il gioco è un'attività volontaria e intrinsecamente motivata, svolta a scopo ricreativo. La definizione di gioco non è universale in quanto in molte lingue il termine o non esiste o fa riferimento ad attività più circoscritte specifiche non generico . Nella lingua italiana, la parola "gioco" viene anche impiegata in modo più specifico, riferendosi ad attività ricreative di tipo competitivo, e caratterizzate da obiettivi e regole rigorosamente definite (come nel caso dei giochi di società o dei giochi da tavolo). Dal punto di vista sociologico, il gioco è visto come un momento di incontro e socializzazione.

